Отзыв по картине М. А Врубля Царевна-Ляг

Гость: Гость:

Может не Царевна-Ляг,а Царевна-Лебедь? Картина М.А.Врубеля мне очень понравилась. Меня восхитило волшебное очарование картины, на которой изображена девушка. Она смотрит на нас своими большими и немного печальными глазами. Сказочное одеяние Царевны: белоснежные мягкие крылья подчеркивают красоту ее наряда, ее узорчатый кокошник украшен драгоценными камнями, серебряное кружево фаты сияет на ней, поднизь украшена жемчугом. На заднем плане изображен морской пейзаж. Царевна плавно плывет по волнам, темнота сине-лиловых сумерек окружает её. Ах, какой прекрасный розовый свет вечерней зари… А где-то там сверкают огни волшебного чудо-острова. Мне очень понравилась картина, потому что я еще не испытывала таких чувств ни к одной картине. Как она прекрасна! Эти нежно-белые краски вызывают у меня вдохновение. Я бы очень хотела увидеть эту удивительную Царевну-Лебедь! Я бы никогда не заканчивала свое сочинение, но, к сожалению, время идет. И теперь я думаю, что запомню эту картину надолго. Мое впечатление от неё просто чудесное! Этот художник – отличный мастер художественного творения! Спасибо ему большое за чудесную картину и за прекрасные впечатления! Это про Царевну-Лебедь