Пачка творожной массы стоит 60 руб.для пенсионепов делается скидка 3% .какова будет экономия в рубл. при покупке пяти таких пачек. пожалуйста срочно оч
Алгебра
Пачка творожной массы стоит 60 руб.для пенсионепов делается скидка 3% .какова будет экономия в рубл. при покупке пяти таких пачек. пожалуйста срочно оч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3% от 60 рублей - 60*0,03= 1,8 р 1,8*5=9 (р) экономия при покупке 5 пачек
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