Пачка творожной массы стоит 60 руб.для пенсионепов делается скидка 3% .какова будет экономия в рубл. при покупке пяти таких пачек. пожалуйста срочно оч

Алгебра

Пачка творожной массы стоит 60 руб.для пенсионепов делается скидка 3% .какова будет экономия в рубл. при покупке пяти таких пачек. пожалуйста срочно оч

Автор: Гость