Помогите пожалуйста. Решите уравнение 4(3x−12)=45x+8.
Математика
Помогите пожалуйста. Решите уравнение 4(3x−12)=45x+8.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12х- 48=45х+8 12х-45х=48+8 -33х=56 х= - 56/33 х= - 1 23/33 Какой то ответ некрасивый. Условие точно переписано?
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