Падеж имени существительного мёрзнет в жару
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Падеж имени существительного мёрзнет в жару
Ответ(ы):
Гость:
Винительный падеж )))
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