Во время ленивых королей все главные вопросы в стране решали управляющие дворца. ??егодня это французское слово, произошедшее от латинского большой старший вошло в обиход в российский граждан, укажите это слово: а)городничий,в...

История

Во время ленивых королей все главные вопросы в стране решали управляющие дворца. ??егодня это французское слово, произошедшее от латинского большой старший вошло в обиход в российский граждан, укажите это слово: а)городничий,в)мэр,с)губернатор,d)командир. пожалуйста,помогите

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