Пакет может выдержать не больше 4,7 кг груза. Можно ли положить в него: 1) 0,75 кг конф??т, 2,5 кг яблок и 1,8 кг колбасы ? 2) 0,67 кг мармелада, 2,13 кг груш и 1,5 кг колбасы ?

Математика
Пакет может выдержать не больше 4,7 кг груза. Можно ли положить в него: 1) 0,75 кг конф??т, 2,5 кг яблок и 1,8 кг колбасы ? 2) 0,67 кг мармелада, 2,13 кг груш и 1,5 кг колбасы ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 0,75+2,5+1,8=5,05(кг) Т. к. 5,05 кг > 4,7 кг, то положить данный груз нельзя 2) 0,67+2,13+1,5=4,3 (кг) Т. к. 4,3 кг < 4,7 кг, то данный груз положить можно Ответ: 1) нельзя; 2) можно.
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