Палатки ставят 12 человек,елет готовят5 чел... ,а собирают хворост для костра стольк?? человек,сколько ставят палатки и готовят еду.скрлько человек собирает хворост?

Математика

Палатки ставят 12 человек,елет готовят5 чел... ,а собирают хворост для костра стольк?? человек,сколько ставят палатки и готовят еду.скрлько человек собирает хворост?

Автор: Гость