Палатки ставят 12 человек,елет готовят5 чел... ,а собирают хворост для костра стольк?? человек,сколько ставят палатки и готовят еду.скрлько человек собирает хворост?
Математика
Палатки ставят 12 человек,елет готовят5 чел... ,а собирают хворост для костра стольк?? человек,сколько ставят палатки и готовят еду.скрлько человек собирает хворост?
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12+5=17 Ответ: 17 человек собирают хворост
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