Памагите пажайлуста ребята

Русский язык
Памагите пажайлуста ребята
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Род и число прилагательного зависят от существительного.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Перечислите признаки характерные для Царства Растений
Ответить
Русский язык
Подбери проверочное слово Хлеб голубь медведь дом
Ответить
Биология
Помогите на маленькой доске слева .... там таблица
Ответить
Алгебра
А) (х-4)(х+7) б) (2у-8)(7-у во 2 степени)
Ответить
Русский язык
Подбери проверочное слово Хлеб голубь медведь дом
Ответить