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Памагите пажайлуста ребята
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Памагите пажайлуста ребята
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Род и число прилагательного зависят от существительного.
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