Памятка о захвате реррористами. жедаетельно чтобы было 5 ответов

Гость: Гость:

1. Не паникуйте, не кричите и не лейте слез. 2. Будьте готовы к суровому испытанию. 3. Не выказывайте поведением и даже взглядом пренебрежение к похитителям. 4.Выполняйте все указания бандитов. 5.Не пытайтесь бежать, если нет уверенности в успехе побега. 6.Запомните как можно больше информации о террористах. 7.Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. 8.При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.