Памятка о захвате реррористами. жедаетельно чтобы было 5 ответов
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Памятка о захвате реррористами. жедаетельно чтобы было 5 ответов
Ответ(ы):
Гость:
1. Не паникуйте, не кричите и не лейте слез. 2. Будьте готовы к суровому испытанию. 3. Не выказывайте поведением и даже взглядом пренебрежение к похитителям. 4.Выполняйте все указания бандитов. 5.Не пытайтесь бежать, если нет уверенности в успехе побега. 6.Запомните как можно больше информации о террористах. 7.Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. 8.При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.
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