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21ч 15 мин -12ч 35мин
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21ч 15 мин -12ч 35мин
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
21час 15мин =1275мин 12ч 35мин =755мин 1275-755=520мин =8ч 40мин
Спасибо
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