Каждый ли может быть предпринимателем?

Экономика
Каждый ли может быть предпринимателем?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Предпринимателем может стать каждый, кто чувствует в себе способность видеть деньги там, где их еще нет. Видимо, это-первое условие, без которого открывать свое дело рискованно. В любой стране мира подобными способностями обладают примерно 6-8 % населения. Процент предпринимателей в Латвии - менее 4. Свободных вакансий, как видим, еще хватает. Чем яснее будут правила игры, тем больше народу сможет ими воспользоваться.
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