Поставить вместо звездочек пропущенные цифры 6*3*785 +3*4*82 =*9367**

Математика
Поставить вместо звездочек пропущенные цифры 6*3*785 +3*4*82 =*9367**
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Ответ(ы):
Гость:
6631785+304982=6936767
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