Найдите значение выражения ( - 11) -(-5) +4 +(-5,3)
Математика
Найдите значение выражения ( - 11) -(-5) +4 +(-5,3)
Ответ(ы):
Гость:
-6+-1=-7 1)(-11)-(-5)=-6 2)4+(-5,3)=-1
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