Масса ящика ? ? одинаковая количество ящиков 8 ? общая масса ящиков 96 кг 48кг
Математика
Масса ящика ? ? одинаковая количество ящиков 8 ? общая масса ящиков 96 кг 48кг
Ответ(ы):
Гость:
1)96/8=12 (кг) 2)12=12(кг) 3)48/12=4 Масса ящика 12 12 одинаковая количество ящиков 8 4 общая масса ящиков 96 48
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