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Точильщик,каменщик- разделить на слоги слова
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Точильщик,каменщик- разделить на слоги слова
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Ответ(ы):
Гость:
То-чиль-щик ,ка-мен-щик
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