Памогите пожалуйста. Укажите значение переменной, при котором вырожение 5/2x-8 не имеет смысла

Алгебра

Памогите пожалуйста. Укажите значение переменной, при котором вырожение 5/2x-8 не имеет смысла

Автор: Гость