Памогите пожалуйста. Укажите значение переменной, при котором вырожение 5/2x-8 не имеет смысла
Алгебра
Памогите пожалуйста. Укажите значение переменной, при котором вырожение 5/2x-8 не имеет смысла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/2х - 8 = 0 2,5х = 8 х = 8 : 2,5 х = 3,2 Ответ: при х = 3,2.
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