Помогите с домашкой по английскому плииииз! Номер 2

Английский язык
Помогите с домашкой по английскому плииииз! Номер 2
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Автор: Гость
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1. Corn, Born, Storm 2. Sad, Flap, Bad, Man 3. Bird, Girl, Work, Burn 4. Pupil, Institute, Use, Beautiful 5. Run. Sun, Up
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