Памогите решить вопросы пожалкйсто срочно
Математика
Памогите решить вопросы пожалкйсто срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6-4,94)×2,5-2,35=1,06×2,5-2,35=2,65-2,35=0,3 --------------------------------------------------------------- 0,18×(8,2+3,75)-1,051=0,18×11,95-1,051=2,0151-1,051=1,1 --------------------------------------------------------------- 67,45-7,45×(3,8+4,2)=67,45-7,45×8=67,45-59,6=7,85 ---------------------------------------------------------------- 28,6+11,4×(6,595+3,405)=28,6+11,4×10=28,6+114=142,6 ----------------------------------------------------------------- 20,4×6,5+3,8×18=132,6+68,4=201 ----------------------------------------------------------------- 7,2×3,6-4,8×5,4=25,92-25,92=0
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