Папа с сыном поехали на экскурсию на велосипедах.За 3 дня они проехали 65 километро??.В первый и во второй день они проехали 47 километров,а во второй и третий-40 километров.Сколько километров они проехали в каждый из этих трёх...

Математика

Папа с сыном поехали на экскурсию на велосипедах.За 3 дня они проехали 65 километро??.В первый и во второй день они проехали 47 километров,а во второй и третий-40 километров.Сколько километров они проехали в каждый из этих трёх дней? Выполни действия,запиши вопросы,на которые они отвечают,и закончи решение.

Автор: Гость