Папе 37 лет, маме 32 года. На сколько лет мама моложе папы? На сколько лет мама будет моложе папы через 3 года?

Гость: Гость:

Папе 37 лет. Маме 32 года. Что бы узнать, насколько мама моложе папы, мы должны отнять от 37 лет, 32 года: - лет. Мама моложе Папы на 5 лет. Так как и Папа, и Мама живут на одной планете, то и время течет одинаково. А значит, 5 лет, это постоянная величина, и Мама всегда будет моложе Папы на 5 лет :)