Папе 37 лет, маме 32 года. На сколько лет мама моложе папы? На сколько лет мама будет моложе папы через 3 года?

Математика
Папе 37 лет, маме 32 года. На сколько лет мама моложе папы? На сколько лет мама будет моложе папы через 3 года?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Папе 37 лет. Маме 32 года. Что бы узнать, насколько мама моложе папы, мы должны отнять от 37 лет, 32 года: - лет. Мама моложе Папы на 5 лет. Так как и Папа, и Мама живут на одной планете, то и время течет одинаково. А значит, 5 лет, это постоянная величина, и Мама всегда будет моложе Папы на 5 лет :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Написать причину саламинской битвы,кто участвовал и итог битвы.
Ответить
Математика
Помогите не могу решить номер 7.76
Ответить
Математика
Решите. (y-2)^2-(y-2)
Ответить
География
Подпишите название одной реки, протекающей по территории нескольких стран. обозн??чте цифрами эти страны и подпишите их названия в легенде
Ответить
Русский язык
Запишите слова по самостоятельной выбранному признаку в три группы ландыши Рыжик тушил пружина снежинка тушить чаепитие
Ответить