Папе дяди Федора 36 лет дядя Федор в 3 раза моложе своего папы.Сколько лет было папе дяди Федора,когда родился дядя Федор

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Папе дяди Федора 36 лет дядя Федор в 3 раза моложе своего папы.Сколько лет было папе дяди Федора,когда родился дядя Федор

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