Папе дяди Федора 36 лет дядя Федор в 3 раза моложе своего папы.Сколько лет было папе дяди Федора,когда родился дядя Федор
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Папе дяди Федора 36 лет дядя Федор в 3 раза моложе своего папы.Сколько лет было папе дяди Федора,когда родился дядя Федор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36:3=12 лет - дяде Фёдору 2) 36-12= 24 года - было папе.
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