Пароход идет по реке от пристани А до пристани Б со скоростью, модуль которой v1=10 к??/ч, а обратно - со скоростью, модуль которой v2=16 км/ч. найдите модуль средней скорости движения парохода. (Скиньте полное решение пж)

Математика
Пароход идет по реке от пристани А до пристани Б со скоростью, модуль которой v1=10 к??/ч, а обратно - со скоростью, модуль которой v2=16 км/ч. найдите модуль средней скорости движения парохода. (Скиньте полное решение пж)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(10+16)/2=13км/ч модуль средней скоротсти парохода
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