Пароход идет по реке от пристани А до пристани Б со скоростью, модуль которой v1=10 к??/ч, а обратно - со скоростью, модуль которой v2=16 км/ч. найдите модуль средней скорости движения парохода. (Скиньте полное решение пж)

Математика

Пароход идет по реке от пристани А до пристани Б со скоростью, модуль которой v1=10 к??/ч, а обратно - со скоростью, модуль которой v2=16 км/ч. найдите модуль средней скорости движения парохода. (Скиньте полное решение пж)

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