Помогите ,пожалуйста, сочинить сказку на тему: в стране диффузии

Физика
Помогите ,пожалуйста, сочинить сказку на тему: в стране диффузии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Странная это страна - страна Диффузии. Все в ней кувырком, всё перемешано. Пошли три друга из Бразилии, Мексики и Австрии продать в эту страну кофейные зерна, сахар из тростника и молоко со сливками. И что же произошло? Всё перемешалось в стране Диффузии , но зато получился превосходный напиток . Это - (все хором дают ответ)
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