Помогите ,пожалуйста, сочинить сказку на тему: в стране диффузии

Гость: Гость:

Странная это страна - страна Диффузии. Все в ней кувырком, всё перемешано. Пошли три друга из Бразилии, Мексики и Австрии продать в эту страну кофейные зерна, сахар из тростника и молоко со сливками. И что же произошло? Всё перемешалось в стране Диффузии , но зато получился превосходный напиток . Это - (все хором дают ответ)