Пажалуйста решите мне пример 29*104:16+(5059-988):23
Математика
Пажалуйста решите мне пример 29*104:16+(5059-988):23
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5059-988= 4071 2)4071:23= 177 3) 29 * 104= 3016 4) 3016:16= 188,5 5) 188,5 + 177= 365,5
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