Пентхаус идут со скоростью 100 метров в минуту навстречу друг другу через сколько минут они встретятся если расстояние между ними 1 километров переводить километры в метры
Математика
Пентхаус идут со скоростью 100 метров в минуту навстречу друг другу через сколько минут они встретятся если расстояние между ними 1 километров переводить километры в метры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они встрктятся через10 минут .Переводить не надо
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