Пентхаус идут со скоростью 100 метров в минуту навстречу друг другу через сколько минут они встретятся если расстояние между ними 1 километров переводить километры в метры

Математика

Пентхаус идут со скоростью 100 метров в минуту навстречу друг другу через сколько минут они встретятся если расстояние между ними 1 километров переводить километры в метры

Автор: Гость