Легковая машина покрывает 80 км пути за 1 час. Сколько км пройдет она за 3/5 ч? Сколько км она пройдет за 2 1/2 ч ?

Математика
Легковая машина покрывает 80 км пути за 1 час. Сколько км пройдет она за 3/5 ч? Сколько км она пройдет за 2 1/2 ч ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За 1/2 часа 80Х(1/2)=40км  за 1/4  80*(1/4)=20км    за1/5 80*1/5=16км  за 3/5 80*(3/5)=48км  за1 1/2=3/2ч   80*(3/2)=120км  за 1 1/4=5/4ч  80*5/4=100км  за 2 1/2=5/2ч  8* (5/2)=200км
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