Легковая машина покрывает 80 км пути за 1 час. Сколько км пройдет она за 3/5 ч? Сколько км она пройдет за 2 1/2 ч ?

Математика

Легковая машина покрывает 80 км пути за 1 час. Сколько км пройдет она за 3/5 ч? Сколько км она пройдет за 2 1/2 ч ?

Автор: Гость