Плюсы и минусы плана местности

География
Плюсы и минусы плана местности
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Автор: Гость
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Гость:
Если на карте то тогда он не меняется, а если так то+
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