Плюсы и минусы плана местности
География
Плюсы и минусы плана местности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если на карте то тогда он не меняется, а если так то+
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Они плотно укутаны чешуйками,заклеены крепко -накрепко и хранят в себе зародыши л??стьев цветов и всей будущей ветки.
Русский язык
Если есть те, кто в этом ас помогите, пожалуйста с написанием сочинения - рассуждения. Прочитайте высказывание В. А. Сухомлинского: «Чтение – это...
Русский язык
Спиши ,раскрывая скобки.Обозначь приставки.Как они произносятся? А как пишутся? В ??кно ( в) летел п... пугай. Об... зьяна быстро ( с ) хватила бан...