Какие страны были захвачены Ассирийцами почему осирия названа военной державой

История
Какие страны были захвачены Ассирийцами почему осирия названа военной державой
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Гость:
Ассирийские цари покарили всё Южное Междуречье,финикийчкие города и Израиль. Они подчинили своей власти Иудею и Египет
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