Решите уравнение ,раскладывая на множители его левую часть:1)x^3-25x^2=0 2)9x^3-4x=0 3)(x^2+21)^2-100x^2=0 4)4y^3+28y^2-y-7=0

Алгебра
Решите уравнение ,раскладывая на множители его левую часть:1)x^3-25x^2=0 2)9x^3-4x=0 3)(x^2+21)^2-100x^2=0 4)4y^3+28y^2-y-7=0
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