Найдите числа которые являются делителем числа 114 и кратным числу 19 решите пж

Математика
Найдите числа которые являются делителем числа 114 и кратным числу 19 решите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 скорее всего . А так 114:19=6
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