ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРО ДАНИЕЛЯ ДЕФО 1) отношение к церкви и религии 2) отношени?? к королевской власти 3) что нужно изменить в образовании 4) отношение к революции и к восстанию 5) отношение к частной собственности 6)...

История

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРО ДАНИЕЛЯ ДЕФО 1) отношение к церкви и религии 2) отношени?? к королевской власти 3) что нужно изменить в образовании 4) отношение к революции и к восстанию 5) отношение к частной собственности 6) достойно ли 3-е сословие, чтобы его мнение учитывала власть 7) достойны ли богатые и знатные того, чтобы стоять во главе общества

Автор: Гость