ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРО ДАНИЕЛЯ ДЕФО 1) отношение к церкви и религии 2) отношени?? к королевской власти 3) что нужно изменить в образовании 4) отношение к революции и к восстанию 5) отношение к частной собственности 6)...
История
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРО ДАНИЕЛЯ ДЕФО 1) отношение к церкви и религии 2) отношени?? к королевской власти 3) что нужно изменить в образовании 4) отношение к революции и к восстанию 5) отношение к частной собственности 6) достойно ли 3-е сословие, чтобы его мнение учитывала власть 7) достойны ли богатые и знатные того, чтобы стоять во главе общества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ищи инфу на Вики, (в статье про Даниеля Дефо)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь. Длина первого участка 48 метр??в ширина 30 метров. Найти длину второго участка если его ширина ...
Информатика