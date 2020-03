Помогите написать 10 предложений на английском на тему: "Проблемы животных"

Гость: Гость:

Environmental problems in Republic Kazakhstan In most regions of the republic the environmental situation is not only unfortunate, but also catastrophic.The main sources of polluting the environment and causing the degradation of natural systems are industry, agriculture, road transport and other anthropogenic factors. Of all the components making up the biosphere and ambient atmosphere it is the most sensitive, in not primarily act, not only gaseous pollutants, but also liquid and solid matter.Man pollutes the atmosphere for thousands of years, but the consequences of the use of fire, which he enjoyed throughout this period were insignificant .In Kazakhstan and Central Asia, there are about 50 - 60 mln. Ha of land suitable for irrigation. At the same time, the lack of water for irrigation only 8 - 10 million. Ha. In such circumstances, you need to choose the path of development of irrigated agriculture and to prevent the irreversible process of destruction of the ecosystem.Elaborated on the issue of direct relevance to the fate of the Aral Sea. перевод В большинстве регионов нашей республики экологическая ситуация не только неблагоприятная, но и катастрофическая.Основными источниками, загрязняющими окружающую среду и вызывающими деградацию природных систем, являются промышленность, сельское хозяйство, автомобильный транспорт и другие антропогенные факторы. Из всех слагающих компонентов биосферы и окружающей среды, атмосфера является наиболее чувствительной, в не прежде всего поступают загрязняющие не только газообразные, но и жидкие, а также твердые вещества.Человек загрязняет атмосферу уже тысячелетиями, однако последствия употребления огня, которым он пользовался весь этот период были незначительными .В Казахстане и Средней Азии насчитывается примерно 50 ‑ 60 млн. га земель, пригодных для орошения. В то же время водных ресурсов хватает только на орошение 8 ‑ 10 млн. га. В таких условиях нужно правильно выбрать пути развития орошаемого земледелия, не допустить необратимого процесса разрушения экосистемы.Подробней остановимся на проблеме, имеющей непосредственное отношение к судьбе Аральского моря.