Составьте 6 предложений на тему : описание природы с причастиями .

Гость: Гость:

Зимний лес, мороженный холодом, совсем промерз. Дерево, стоящее в поле, покрыта мхом. Падающие листья ложились на землю, как ковёр. Бегущие по небу, облака закрывали небо. Белый снег, лежащий на земле, украшает природу. Шестое сам по думай)