Составьте 6 предложений на тему : описание природы с причастиями .

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Составьте 6 предложений на тему : описание природы с причастиями .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимний лес, мороженный холодом, совсем промерз. Дерево, стоящее в поле, покрыта мхом. Падающие листья ложились на землю, как ковёр. Бегущие по небу, облака закрывали небо. Белый снег, лежащий на земле, украшает природу. Шестое сам по думай)
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