Объясните фамилию хлестокова? Ревизор

Литература
Объясните фамилию хлестокова? Ревизор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этимологи расходятся во мнениях, объясняя эту фамилию, во-первых, существительным "хлыщ" (прыткий молодой человек, фат, повеса, щеголь) ; во-вторых, глаголом "хлестать" (в одном из переносных значений - "хватать").  Статус Хлестакова - "инкогнито". Первая буква его хлёсткой и броской фамилии напоминает алгебраический X - символ неизвестности, употребляющийся вместо реального числа.
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