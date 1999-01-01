Положительно и отрицательные стороны глобализации

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Среди позитивных последствий глобализации следует назвать следующие: 1. Мир в условиях глобализации развивается как взаимосвязанный, а основным принципом взаимодействия культур становится принцип культурного плюрализма. 2. Глобализация очевидно увеличивает плотность потока информации и дает шанс различным культурам вырваться за пределы своей этнической или национальной ограниченности. Об этом, ссылаясь на труды К. Волтза и Д. Хелда, пишет А. И. Шендрик. 3. Дж. Стиглиц, лауреат Нобелевской премии 2001 г. по экономике, отмечает, что благодаря глобализации увеличилась продолжительность жизни у многих народов мира, повысился их жизненный уровень. 4. Глобализация уменьшила чувство изоляции, которое остро ощущалось в развивающихся странах, и открыла многим из них доступ к знаниям и информации. 5. Иностранная помощь принесла пользу многим странам третьего мира, которая выразилась в создании рабочих мест, развитии ирригационных систем, продвижении образовательных проектов, проектов борьбы со СПИДом. В качестве негативных последствий глобализации можно отметить следующее: 1. Экономический разрыв между развитыми и развивающимися странами не сглаживается, а углубляется. 2. Глобальные проблемы современности не исчезают, но пополняются новыми — такими как угроза терроризма, в том числе и ядерного, организованная преступность, новые болезни наподобие СПИДа, резко обострившаяся демографическая ситуация и катастрофическая неравномерность плотности населения, приводящая к массовой миграции, что в свою очередь усиливает напряженность в отдельных, как правило, наиболее благополучных регионах, гиперурбанизация. 3. Исследователи отмечают, что поскольку глобальное пространство — это в первую очередь мобильные финансы и интеллект, постольку глобализация выступает как процесс изъятия его финансов и интеллекта. При этом, как отмечает М. Г. Делягин, прогресс более развитого общества идет за счет деградации «осваиваемого» . Осмысление этого процесса породило понятие «конченых стран» , таких, которые окончательно утратили как интеллектуальные ресурсы, так и способность их производить. 4. Социокультурные последствия глобализации: унификация культурных миров, разрушение базовых ценностей национальных культур, распространение и утверждение североамериканской массовой культуры как культуры-лидера среди всех культур постиндустриального общества. Именно негативные последствия глобализации вызвали к жизни и такие движения, как антиглобализм и альтернативные движения. Последние возникли на Западе в 1970-х гг. как разнообразные по структуре и идейным принципам политические, культурные, религиозные движения и организации, которые выдвигают альтернативные господствующим ценности, альтернативное мировоззрение, политический идеал и политическую культуру. Первым глобальным мероприятием антиглобалистов стала «битва за Сиэтл» в декабре 1999 г. С тех пор все международные экономические форумы сопровождаются выступлениями антиглобалистов. Отечественные же антиглобалисты настаивают на таком самоназвании, как альтер-глобализм, подчеркивая, что свою задачу они видят «в развитии позитивной альтернативы господствующей ныне неолиберальной капиталистической модели глобализации» и выступлении «за интеграцию в интересах людей, культуры и природы, интеграцию, проводимую снизу и демократически» . Их программа: противодействие расширению Всемирной торговой организации и деятельности МВФ и Всемирного банка в развивающихся странах, противодействие глобализации как новой форме колониализма и стремление к созданию более справедливого глобального порядка.