Из любого произведения, которые ты прочитал в учебнике литературное чтение в океане света выпиши три цитаты и запиши их в виде прямой речи

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Из любого произведения, которые ты прочитал в учебнике литературное чтение в океане света выпиши три цитаты и запиши их в виде прямой речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. -А что это были за книги? -начала спрашивать Оля. 2.- Стихи? Сказки? 3.- Мы поживаем хорошо, даже очень! Мы уже всё - всё прочитали , и когда же...
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