Управление испанского королевства. Схема (Помогите)

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Испа́ния (исп. и галис. España), официально Короле́вство Испа́ния (исп. и галис. Reino de España) — суверенное государство на юго-западе Европы и частично в Африке, член Европейского союза и НАТО. Испания занимает бо́льшую часть (80 %) Пиренейского полуострова, а также Канарские и Балеарские острова, имеет общую площадь 504 782 км² (вместе с небольшими суверенными территориямина африканском побережье, городами Сеута и Мелилья), являясь четвёртой по величине страной в Европе (после России, Украины и Франции). Прочитай,может что-то есть,удачи! Надеюсь что помогла!☺