Перечислите разряды местоимений с примерами
Математика
Перечислите разряды местоимений с примерами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выделяется 9 разрядов местоимений. 1. Личные местоимения:Местоимение 1 л. ед.ч. я указывает на говорящего, местоимение 2 л. ед.ч. ты – на собеседника, адресата речи, местоимение 1 л. мн.ч. мы – на говорящего и собеседника или нескольких лиц, включая говорящего. Местоимение 2 л. мн.ч. вы указывает на несколько лиц, включая собеседника и исключая говорящего, местоимения 3 л. ед.ч. он, она, оно и 3 л. мн.ч. они Местоимения я, ты и местоимения мы, вы не соотносятся по числу, т.е. местоимения мы, вы я, ты, так как различаются значением: мы – это не множество я, вы – не множество ты Местоимение мы Местоимение Вы может употребляться как форма вежливого обращения для обозначения одного лица, собеседника. Возвратное себя, указывающее на отношение субъекта к самому себе, может относиться к любому лицу: Я купила себе книгу. Ты купила себе книгу. Она купила себе книгу. Местоимение себя может выполнять роль частицы, указывая на самостоятельность, независимость действий субъекта: А он себе делает своё дело и ни на кого не обращает внимания. В последнее время многими лингвистами выделяется также взаимно-возвратное местоимение друг друга. У этого местоимения нет формы именительного падежа, а в косвенных падежах изменяется только второй компонент сложения – друг друга, друг другу, друг другом и т.п. При склонении этого местоимения используются простые предлоги, которые ставятся в интерпозицию между компонентами местоимения друг друга (друг для друга, друг с другом). Производные предлоги могут стоять как в интерпозиции, так и в препозиции перед целым местоимением (друг напротив друга, друг относительно друга и напротив друг друга, относительно друг друга). Притяжательные (мой, твой, наш, ваш, свой, его, её, ихобозначают принадлежность предмета какому-либо лицу: Можно взять вашу книгу? Наши дети ходят в один класс. Его сочинение лучше моего. Они согласуются с существительными, выступая при них в роли определений. Местоимение свой может относиться к 1, 2 и 3 лицу: Я принёс свои книги. Ты принёс свои книги. Он принёс свои книги. Местоимения его, её, их представляют собой застывшую форму родительного падежа личных местоимений он/оно, она, они и указывают на принадлежность или отношение к лицу, предмету (его комната, её рука, их взгляды). Указательные (этот, тот, такой, таков, этакий, экий, столько(устаревшие оный, сей Они согласуются с существительными, выступая при них в роли определений. Местоимение таков выступает в предложении в роли сказуемого (Задание таково, что потребуется много времени для его выполнения Вопросительные (кто, что, какой, каков, который, чей, сколькослужат для выражения вопроса о предмете, качестве, принадлежности, количестве: Кто выучил стихотворение? Какую задачу вы не смогли решить? Сколько стоит путёвка? Местоимение кто указывает на одушевлённый предмет. Глагол-сказуемое при нём ставится в мужском роде, даже если вопрос относится к лицу женского пола (Кто из студенток выполнил задание?). Местоимение что указывает на неодушевлённый предмет или абстрактное понятие. Глагол-сказуемое при нём ставится в среднем роде (Что случилось?). Относительные – это те же вопросительные местоимения, которые употребляются не для вопроса, а для связи придаточного с главным в сложноподчинённом предложении. В структуре придаточного предложения относительные местоимения выступают в качестве союзных слов и выполняют функцию как главных, так и второстепенных членов предложения. Например: Я увидел избушку, что стояла на опушке леса. Я никогда не видел её такою, какою Дом, в котором я вырос, был построен ещё моим дедом. Определительные (весь, сам, указывают на обобщённый признак предмета и выполняют в предложении функцию согласованных определений: Все родственники пришли к нему. Каждый год они отдыхают в Сочи. Местоимение весь Местоимение сам Отрицательные местоимения (никто, ничто, никакой, ничей, нисколько, никак, никогда, нигде, никуда, ниоткуда указывают на отсутствие предмета, признака или качества: Никто не смог побить мировой рекорд. Я никогда не видел кенгуру. Он никуда сегодня не пойдёт. Отрицательные местоимения образуются префиксальным способом от вопросительных местоимений. Местоимения никто, ничто, никакой, ничей видно, никого не узнал Неопределённые (некто, кто-то, кто-нибудь, что-нибудь, кто-либо, что-либо, кое-кто, нечто, что-то, что-нибудь, что-либо, кое-кто, кое-что, некоторый, какой-то, какой-нибудь, какой-либо, кое-какой, чей-то, чей-нибудь, чей-либо, некий, несколько, сколько-то, где-то, где-нибудь, когда-то, почему-то, какой-либо, чей-либо, где-либо, когда-либо, отчего-либо, кое-какой, кое-где, кое-когда указывают на неизвестные или недостаточно известные лица, предметы, неопределённые признаки, качества или количества: Вдруг кто-то вошёл в комнату. Он услышал чьи-то шаги. Ты уже потерял несколько книг Неопределённые местоимения образуются от вопросительных префиксальным способом (при помощи префиксов (приставок) не-, кое- и постфиксальным способом (при помощи постфиксов -то, -либо.
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