Перед домом растут 2 сосны. 1 сосна растёт 8 лет.а вторая 6 лет 1 сосна на 20 см длиннее 2. чему равна высота каждой сосны при равномерном росте.
Математика
Перед домом растут 2 сосны. 1 сосна растёт 8 лет.а вторая 6 лет 1 сосна на 20 см длиннее 2. чему равна высота каждой сосны при равномерном росте.
Ответ(ы):
Гость:
Первая 80 см, вторая 60)
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