Перед домом растут 2 сосны. 1 сосна растёт 8 лет.а вторая 6 лет 1 сосна на 20 см длиннее 2. чему равна высота каждой сосны при равномерном росте.

Математика

Перед домом растут 2 сосны. 1 сосна растёт 8 лет.а вторая 6 лет 1 сосна на 20 см длиннее 2. чему равна высота каждой сосны при равномерном росте.

Автор: Гость