Периметр прямоугольника равен 28 см а площадь на 12 сантиметров в квадрате больше п??ощади квадрата сторона которого равна меньшей стороне прямоугольника найдите стороны прямоугольника

Алгебра

Периметр прямоугольника равен 28 см а площадь на 12 сантиметров в квадрате больше п??ощади квадрата сторона которого равна меньшей стороне прямоугольника найдите стороны прямоугольника

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