Перед тем как выйти из дома лена заглянула в расписание нужно проверить все ли она собрала для занятий ведь она отличница и не привыкла к замечаниям кроме того в конце этого учебного года ей придется первый в жизни экзамен - ог...
Обществознание
Перед тем как выйти из дома лена заглянула в расписание нужно проверить все ли она собрала для занятий ведь она отличница и не привыкла к замечаниям кроме того в конце этого учебного года ей придется первый в жизни экзамен - огэ поэтому необходимо быть организованной и собранной ученицей какой школы является лена 1 профессиональной 2 основной 3 средней 4 начальной
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Гость:
Наверн проффесиональной
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