Перед тем как выйти из дома лена заглянула в расписание нужно проверить все ли она собрала для занятий ведь она отличница и не привыкла к замечаниям кроме того в конце этого учебного года ей придется первый в жизни экзамен - ог...

Обществознание

Перед тем как выйти из дома лена заглянула в расписание нужно проверить все ли она собрала для занятий ведь она отличница и не привыкла к замечаниям кроме того в конце этого учебного года ей придется первый в жизни экзамен - огэ поэтому необходимо быть организованной и собранной ученицей какой школы является лена 1 профессиональной 2 основной 3 средней 4 начальной

Автор: Гость