перепеши слова в тетрадь,восстановив пропущенные буквы.уточни ,является ли первы?? слог в этих словах открытым или закрытым.le##on,a##ive,swi##ing,cla##,cu##ing,le##er,mi##or,cangy flo##,ro##er coaster

Английский язык

перепеши слова в тетрадь,восстановив пропущенные буквы.уточни ,является ли первы?? слог в этих словах открытым или закрытым.le##on,a##ive,swi##ing,cla##,cu##ing,le##er,mi##or,cangy flo##,ro##er coaster

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