Помогите составить рассказ по опорным словам, даю 50 баллов. Опорные слова: Парк, вечер,футбол, инопланетный корабль, дорожка парка, зелёный человечек, смотреть, подходить, люк, лететь.

Гость: Гость:

Вечером в парке ребята играли в футбол. Вдруг на небе появилось голубоватое свечение. мальчишки перестали играть и уставились в небо. Там всеми цветами радуги переливался инопланетный корабль. Он мягко сел на футбольное поле. Из корабля вышел зеленый человечек и по дорожке парка направился к ребятам. Сначала они испугались, замерли. Но когда человечек стал подходить ближе, испуг прошел. Инопланетянин пригласил ребят посмотреть на свой корабль. Веселой гурьбой они направились к месту посадки, стали рассматривать и трогать корабль. После этого зеленый человечек сказал, что ему нужно лететь на свою планету, попрощался, вошел в корабль через люк, несколько раз посигналил разноцветными огнями и улетел.