Решите систему 5x+6x=11 3x-2y=4
Алгебра
Решите систему 5x+6x=11 3x-2y=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5х+6х=11 11х=11 х=11÷11 х=1
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