Почему в слове нашем пишем е ?
Русский язык
Почему в слове нашем пишем е ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос к местоимению, как и к прилагательному: в каком? Значит, окончание -ом или -ем. Но здесь перед окончанием шипящий Ш. Есть правило: в окончании в безударном положении после шипящего пишется Е. В данном случае ударение не падает на окончание, значит, пишем Е.
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