На 2 опытных участках высадили тюльпаны на одном 960 луковиц на другом 640 луковиц на каждом квадратном метре высаживали одинаковое число луковиц площадь первого участка было на 20 метров больше 2 Чему равна площадь каждого

Математика
На 2 опытных участках высадили тюльпаны на одном 960 луковиц на другом 640 луковиц на каждом квадратном метре высаживали одинаковое число луковиц площадь первого участка было на 20 метров больше 2 Чему равна площадь каждого
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ 1)960+940=1600(л)-посадили всего 2)1600:100=16(л)- садят на 1 м кв 3)960:16=60(м кв)-площадь первого участка 4)100-60=40(м кв)-площадь второго участка 2 способ 1)90-640=320(л)-посадили на 20 м кв 2)320:20=16(л)-садят на 1 м кв 3)960:16=60(м кв)- площадь первого участка 4)640:16=40(м кв)-площадь второго участка Ответ:60 м кв,40 м кв
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