Что означают понятия "нравственность", "Нравственный человек", "Безнравственный поступок"? Помогите, я тупая не понимаю как это делать, 29 б.

Литература
Что означают понятия "нравственность", "Нравственный человек", "Безнравственный поступок"? Помогите, я тупая не понимаю как это делать, 29 б.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нравственнось-правила поведения человека Нравственный человек-человек который хорошо себя ведет Безнравственный постук-потуспок означающий плохое поведение Сама недавно узнала что это такое)
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