Преобразуйте в многочлен ( а - 3)(а + 3) ( 2у + 5)(2у - 5)

Алгебра
Преобразуйте в многочлен ( а - 3)(а + 3) ( 2у + 5)(2у - 5)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( а - 3)(а + 3)=a^2-9 ( 2у + 5)(2у - 5)=4y^2-25
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