Сколько получется e (720+e)*501=365730

Математика
Сколько получется e (720+e)*501=365730
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(720+е)*501=365730 360720+501е=365730 501е=365740-360720 501е=5020 е=5020:501 е=10,02 проверка (720+10,02)*501=365740 730,02*501=365740 365740=365740
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