Помогите пожалуйста Нужен совсем не большой текс по географии 6 класс На тему: Заповедники России За ранее спасибо

География
Помогите пожалуйста Нужен совсем не большой текс по географии 6 класс На тему: Заповедники России За ранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всём нашем огромном мире насчитывается очень много заповедников по охране животных, культурных растений т. д. Для чего же создаются заповедники? Сейчас мы ответем на этот вопрос. Заповедники создаются для тех видов животных которые находятся на гране исчезновения, и для редких животных обитающих именно только на этой территории.
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